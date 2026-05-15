Дрони атакували Рязань, горить один із найбільших російських НПЗ (відео)

Також під ударом опинився аеродром у Єйську.

Вночі 15 травня Рязань масово атакували дрони, повідомлялося про потужні вибухи. Метою атаки був Рязанський нафтопереробний завод, там зараз пожежа.

Вибухи почали лунати близько другої години ночі, місцеві жителі скаржилися на "орду дронів", вибухи та яскраві спалахи в небі, після яких почалася потужна пожежа.

Телеграм-канали пишуть, що уражений Рязанський нафтопереробний завод, який входить до структури ПАТ "Роснефть". Це одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії.

Потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут, скраплені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.

Влада Рязані вже офіційно підтвердила атаку. Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що уламки безпілотника впали на територію одного з промислових підприємств. Також, за його словами, внаслідок атаки пошкоджено два житлові будинки, три людини загинули, ще 12 постраждали, у тому числі діти. Губернатор заявив, що зараз проводиться розбір пошкоджених конструкцій, мешканців евакуюють.

У ніч на 15 травня про атаку та пожежу також повідомляли мешканці Єйська Краснодарського краю.

Згідно з аналізом ASTRA, метою атаки був аеродром. Там дислокується 859-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ.

Тут також знаходиться унікальний наземний випробувальний тренувальний комплекс НІТКА (авіатехнічна система, що імітує палубу авіаносця), який використовується для тренувань зльоту та посадки палубної авіації.

5 травня українські безпілотники влаштували "бавону" на нафтопереробному заводі в місті Кириші Ленінградської області, а також завдали удару по резервуару з паливом на розташованій поруч нафтоперекачувальній станції.

А 13 травня стало відомо, що Пермський нафтопереробний завод – один з найбільших у Російській Федерації – зупинився після атаки українських безпілотників.

