Вона працювала 61 рік: у Польщі жінка отримує захмарну пенсію

Однак, за даними з офіційних джерел, абсолютний рекорд належить не їй.

​У Польщі зафіксували рекордні пенсійні виплати, розмір яких сягає тисячі євро на місяць, повідомляє Business Insider.

Йдеться про 81-річну мешканку Куявсько-Поморського воєводства. Вона наразі отримує близько 9 800 євро щомісяця (42 075 злотих). Жінка присвятила праці понад шість десятиліть і майже не мала перерв у стажі.

"Протягом своєї кар'єри вона мала лише два місяці періодів без внеску. Та вийшла на пенсію лише у віці 81 року", – йдеться у матеріалі.

За наявними даними, це не єдиний випадок аномально високих виплат у регіоні. Друга рекордна пенсія зафіксована у Торуні. Там жінка, яка пішла на відпочинок у віці 80 років і семи місяців, маючи стаж понад 55 років, отримує 34 847 злотих (приблизно 8 100 євро).

Однак, як пише видання Mediafax, абсолютний рекорд країни належить чоловікові з Сілезького воєводства. За наявною інформацією, він працював майже 63 роки і вийшов на пенсію лише у 86 років. Наразі його щомісячна виплата становить понад 43 000 злотих, що еквівалентно приблизно 10 000 євро.

Як пояснюють експерти у публікації, секрет таких сум досить простий і полягає у тривалості роботи. Кожен додатковий рік офіційного працевлаштування після досягнення пенсійного віку суттєво збільшує фінальні виплати - приблизно на 15%.

Водночас контраст у країні залишається величезним: для порівняння наводиться найнижча пенсія у тому ж районі - 1,4 цента на місяць.

У зв'язку з цим ZUS (аналог нашого Пенсійного фонду) рекомендує громадянам консультуватися з фахівцями перед прийняттям остаточного рішення про вихід на заслужений відпочинок.

Раніше УНІАН писав, що у Польщі дедалі більше літніх людей обирають менше житло або переїжджають до орендованих квартир через високі витрати на утримання великих будинків. Тепер експерти пояснюють, що пенсіонери також нерідко відмовляються від власного житла, аби зменшити фінансове навантаження та отримати додаткові кошти на повсякденні потреби. Серед головних причин – дорогі комунальні послуги, ремонт і податки, які стають складними для людей на пенсії. Крім того, частина літніх людей переїжджає ближче до дітей або в більш зручне житло з кращою інфраструктурою та доступом до медицини.

