Чому коробки iPhone так важко відкрити: це не дефект, а частина стратегії Apple

Ще за часів Джобса компанія почала ретельно упаковувати свої гаджети, щоб порадувати користувачів.

Apple спеціально робить коробки iPhone незручними для швидкого відкриття – і справа зовсім не в конструкції або помилках під час виробництва. Як з'ясували журналісти BGR, компанія десятиліттями перетворює розпакування смартфона на частину фірмового користувацького досвіду.

Усі, хто коли-небудь розпаковував новий iPhone, помічали, що кришка коробки знімається дуже туго. Після видалення захисних пломб верхня частина упаковки буквально сповзає вниз із помітним опором. Це відбувається через майже ідеальне прилягання двох половинок коробки та мінімальні зазори між ними.

Співзасновник Apple Стів Джобс ще багато років тому пояснював, що компанія придумала ретельно упаковувати свої гаджети для задоволення людей. За його словами, перші секунди знайомства з пристроєм повинні відразу створювати відчуття дорогого і преміального продукту.

Колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв також неодноразово розповідав, що компанія приділяла величезну увагу саме моменту розпакування. За його словами, упаковка повинна створювати емоції та відчуття особливого продукту. У компанії порівнюють цей процес із театром, де кожна деталь допомагає сформувати враження від пристрою.

Експерти з дизайну підтверджують, що повільне відкриття коробки підсилює відчуття передчуття. Користувача буквально змушують сповільнитися перед тим, як взяти смартфон у руки.

При цьому сама упаковка iPhone помітно змінилася за останні роки. Починаючи з серії iPhone 12 виробник прибрав з коробки зарядний адаптер і EarPods, пояснивши це екологічними ініціативами. Завдяки цьому Apple змогла зменшити розміри упаковки та знизити обсяг викидів вуглецю під час транспортування пристроїв.

Пізніше Apple відмовилася від пластикової плівки на коробках, а упаковка iPhone 16 і 17 стала практично повністю волоконною і частково виготовленою з перероблених матеріалів. Незважаючи на всі зміни, головний елемент залишився колишнім – фірмовий "повільний" процес відкриття коробки, який Apple вважає частиною преміального досвіду використання iPhone.

