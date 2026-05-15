Важив як БМП Bradley: виявлено досі невідомий вид гігантського динозавра

У Таїланді відкрили новий вид гігантського динозавра після того, як місцевий житель натрапив на скам'янілі кістки. Як пише The Independent, вчені встановили, що величезний травоїдний динозавр завдовжки майже 27 метрів жив на території сучасного Таїланду приблизно 113 мільйонів років тому.

Новий вид отримав назву Нагатітан чайяпхуменсіс (Nagatitan chaiyaphumensis) і наразі вважається найбільшим відомим динозавром, знайденим у Південно-Східній Азії.

"Дослідники виявили значні рештки Nagatitan – представника групи зауроподів, які вирізнялися довгими шиями та хвостами, маленькими головами й чотирма масивними ногами. Перші скам’янілості цього крейдяного гіганта помітив місцевий мешканець у провінції Чайяпхум на північному сході Таїланду", - йдеться у статті.

Протягом кількох років науковці проводили розкопки та дістали різні кістки, зокрема хребці, ребра, тазові та кістки кінцівок. Особливу увагу привернула плечова кістка довжиною 1,78 метра.

На основі розмірів плечової та стегнової кісток дослідники оцінили масу динозавра у 25–28 тонн. Стільки, наприклад, важить американська бойова машина піхоти M2 Bradley, яку використовують Сили оборони України.

Хоча череп і зуби знайти не вдалося, спосіб харчування вчені визначили за аналогією з іншими зауроподами.

"Nagatitan, ймовірно, був масивним рослиноїдним динозавром, який споживав великі обсяги рослинності, що майже не потребувала пережовування – наприклад, хвойні рослини та, можливо, насінні папороті", – пояснив аспірант Університетського коледжу Лондона та головний автор дослідження Тхітівут Сетхапанічсакул.

У той період клімат у регіоні, ймовірно, був субтропічним – із лісами, саваноподібними територіями та чагарниками. Поруч із Nagatitan мешкали інші динозаври, літаючі рептилії птерозаври, а також крокодили, риби й навіть прісноводні акули.

Попри наявність хижаків, величезні розміри Nagatitan забезпечували йому надійний захист. Найбільший місцевий хижак – родич африканського м’ясоїдного динозавра кархародонтозавра – був приблизно 8 метрів завдовжки та важив близько 3,5 тонни.

"На тлі Нагатітану він виглядав значно меншим. Дорослому Нагатітану практично не було чого боятися з точки зору хижацтва", – зазначив Сетхапанічсакул.

Хижаки зазвичай уникали нападів на здорових дорослих зауроподів через ризик бути розчавленими, натомість полювали на старих, хворих або молодих особин.

"Відомо, що зауроподи дуже швидко росли після вилуплення. Ймовірно, це було пов’язано саме із загрозою хижаків. Чим швидше вони ставали великими, тим важче було на них полювати", – додав палеонтолог Університетського коледжу Лондона та співавтор дослідження Пол Апчерч.

Зауроподи вважаються найбільшими наземними тваринами в історії Землі. Хоча Nagatitan був справді гігантським, він все ж поступався за розмірами деяким південноамериканським зауроподам, таким як Argentinosaurus і Patagotitan, довжина яких перевищувала 30 метрів.

Назва динозавра – Nagatitan – походить від слова "нага" – змієподібної істоти, яка займає важливе місце в азійських релігійних традиціях і часто зображується в тайських храмах.

Наразі в Таїланді вже відомо 14 описаних видів динозаврів.

Частина "титан" у назві також має символічне значення. За словами Сетхапанічсакула, Нагатітана можна вважати останнім "титаном" Південно-Східної Азії. Пізніше цей регіон у крейдяному періоді перетворився на мілководне море, що зробило подальше існування зауроподів неможливим.

Нагатітан має важливе значення для вивчення різноманіття зауроподів у регіоні, адже він є найбільшим і наймолодшим геологічно представником цієї групи, знайденим у Південно-Східній Азії.

Він належав до підгрупи зауроподів, чиї кістки містили численні внутрішні повітряні порожнини та тонкі стінки, що робило скелет легшим.

Ця група виникла близько 140 мільйонів років тому, поширилася по всьому світу, а приблизно 90 мільйонів років тому стала єдиною гілкою зауроподів, яка вижила та існувала аж до завершення епохи динозаврів 66 мільйонів років тому після падіння астероїда.

Нагатітан жив у період зростання рівня вуглекислого газу в атмосфері та високих глобальних температур.

"Схоже, саме в цей період зауроподи досягли особливо великих розмірів: гігантські форми мешкали в Південній Америці, Китаї, ймовірно, Північній Африці, а тепер ми маємо й великого представника у Південно-Східній Азії – Nagatitan", – пояснив Пол Апчерч.

За його словами, можливий зв’язок між величезними розмірами тіла та високими температурами клімату поки що до кінця не зрозумілий. Водночас спека, ймовірно, впливала на рослинність, яка була основним джерелом їжі для великих травоїдних динозаврів.

"Нагатітан дає змогу зазирнути в період, який передував піку гігантизму та глобального потепління, що настали приблизно через 10–15 мільйонів років", – додав учений.

