Кількість загиблих від вчорашнього удару по Києву зросла до 24 осіб

Серед загиблих є троє дітей.

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього удару по житловій 9-поверхівці в Дарницькому районі столиці зросла.

За даними ДСНС, станом на 06:00 15 травня 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар

Рятувальники додали, що наразі психологічну допомогу отримали 398 людей.

Відео дня

Пошуково-рятувальні роботи в будинку в Дарницькому районі продовжуються. Рятувальники пообіцяли оновлювати дані.

Удар по Києву 14 травня

В ніч на 14 травня росіяни здійснили комбінований удар по столиці. Рятувальники безперервно продовжують пошуково-рятувальні роботи

Загалом по Києву постраждали 47 людей, з них 2 дітей. 30 людей вдалося врятувати.

Росіяни наносили повторні удари балістикою по тих самих місцях через кілька годин, щоб вбити рятувальників, які працювали на місцях.

15 травня у Києві оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на 14 травня, повідомив учора міський голова Києва Віталій Кличко. "Завтрашній день, 15 травня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю", - зазначив він.

Як повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, під час атаки на Київ російські війська не застосовували крилаті ракети типу "Калібр" та "Іскандер-К". Натомість основний акцент був зроблений на стратегічну авіацію та балістичні ракети "Іскандер-М".

Вас також можуть зацікавити новини: