ЗСУ звільнили від росіян Одрадне на Харківщині: в 129 ОВМБр розповіли деталі

Очищено від росіян не тільки населений пункт в Харківській області, але й околиці.

Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та його околиці у Харківській області. Про це повідомила у Facebook 129 окрема важка механізована бригада.

"У результаті спланованої операції Сили оборони України здійснили зачистку населеного пункту Одрадне Дворічанського р-ну Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бригада провела штурмові дії, завдала противнику вогневого ураження та вибила його з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів.

Відео дня

При цьому зазначається, що до виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. "Їхня злагоджена робота дозволила послідовно виявляти, уражати й знищувати живу силу, вогневі засоби та укриття противника", - наголошують в бригаді.

Харківська область - ситуація

Як повідомляв УНІАН, речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначав, що в травні росіяни активізувалися на підступах до Купʼянська Харківської області і залучають великі сили. Ворог вже частково контролює село, що знаходиться на північ від міста.

За його словами, протягом березня-лютого активність РФ під Купʼянськом була зниженою, оскільки ворог "зализував рани" і накопичував потенціал для наступальних дій.

Трегубов каже, що противнику допомагають два фактори – погана погода та поява "зеленки".

Речник наголошував, що велику роль у тиску окупантів на Купʼянськ також відіграє населений пункт Голубівка, який знаходиться північніше – звідти ворог намагається проникнути в саме місто. І поки окупанти тримають там певні позиції, українським оборонцям складніше знищувати противника на підходах до міста.

Вас також можуть зацікавити новини: