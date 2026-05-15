Американський ШІ-робот вже міняє шини і робить це вдвічі швидше за людину

Роботизована система SmartBay береться за одну з найбрудніших робіт в автосервісі.

Штучний інтелект починає опановувати сферу технічного обслуговування авто, пропонуючи надшвидку заміну коліс, повідомляє Axios.

Як пише видання, попит на такі послуги стрімко зростає. Зокрема, через популярність електрокарів шини доводиться міняти частіше, а майстерням дедалі складніше знайти робочі руки.

Засновник компанії Automated Tire Inc. Енді Чалофскі каже, що роботи – це порятунок від важкої та шумної роботи. Його система SmartBay сама оглядає авто, міняє гуму та балансує колеса. На відміну від звичайних машин, цей ШІ підлаштовується під кожну автівку індивідуально.

Система також дозволяє одному техніку керувати трьома боксами одночасно. За підрахунками розробників, якщо людина витрачає на обслуговування близько 75 хвилин, то робот впорається за 30 хвилин. Це означає, що майстер зможе обробляти до 24 шин на годину замість звичних чотирьох.

Вартість оренди такої системи для сервісів становить 4900 доларів на місяць. Як зазначають аналітики видання, це дешевше, ніж найм досвідченого фахівця, причому ефективність роботи зростає втричі.

Сам Енді Чалофскі вважає, що процес монтажу потребує негайних змін. На думку підприємця, клієнти більше не мають проводити години в шумних та неприємних автосервісах, чекаючи на завершення робіт.

Чи замінить ШІ людей

Раніше УНІАН писав, що у Польщі ринок праці поступово змінюється під впливом цифровізації та автоматизації. Зараз великі міжнародні компанії дедалі активніше впроваджують штучний інтелект, що вже впливає на скорочення робочих місць у деяких сферах. Відомі корпорації звільняють тисячі співробітників, пояснюючи це оптимізацією витрат і переходом на нові технології. Експерти вважають, що найбільше ризикують професії, пов’язані з рутинними завданнями, тоді як попит на фахівців у сфері ІТ та аналітики продовжує зростати.

