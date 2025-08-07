Дослідження показало, що кожна додаткова година екранного часу значно підвищує кардіометаболічний ризик.

Надмірне проведення часу перед екраном – від смартфонів до телевізорів – може завдати серйозного удару по серцево-судинному здоров'ю дітей і молодих людей. Такого висновку дійшли данські фахівці, опублікувавши результати в Journal of the American Heart Association.

Аналіз понад тисячі учасників двох довгострокових когортних досліджень показав: кожна додаткова година екранного часу сильно підвищує кардіометаболічний ризик – ймовірність розвитку високого тиску та інсулінорезистентності. За оцінками фахівців, за п'яти-шести годин екранного часу ризик зростає вже на 40-60%.

Особливо небезпечним виявилося поєднання надмірного проведення часу перед екраном і поганого сну: коротка тривалість сну і пізнє засинання посилювали негативний ефект. У 10-річних і 18-річних близько 12% зв'язку між екранним часом і кардіометаболічним ризиком було опосередковано коротшою тривалістю сну.

Відео дня

Крім того, за допомогою методів машинного навчання вчені виявили в крові підлітків специфічний "метаболічний відбиток", пов'язаний з екранною активністю. Цей біомаркер може слугувати раннім сигналом можливих серцево-судинних захворювань у майбутньому.

Автори дослідження підкреслюють: звички, що формуються в дитинстві, мають довготривалий вплив на наше здоров'я. Тому обмеження екранного часу і нормалізація режиму сну мають стати важливою частиною профілактики з ранніх років.

Представники покоління Z перестали говорити слово "алло", відповідаючи на дзвінок – тепер люди до 28 років дедалі частіше просто мовчать у слухавку. УНІАН розповідав, що стоїть за новим трендом.

Напередодні Apple активувала одну з найкрутіших фішок AirPods Pro в Україні. Тепер навушники можна перетворити на справжній слуховий апарат і оцінити якість слуху.

Вас також можуть зацікавити новини: