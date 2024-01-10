Деякі дані видалені безповоротно, особливо ті, які компанія отримала нещодавно.

Усі клієнти московського інтернет-провайдера М9ком після атаки хакерського угрупування Blackjack, яке може мати відношення до СБУ, залишались без інтернету та телевізійних послуг. Окрім звичайного населення постраждали й деякі державні органи. Про це розповіло NV поінформоване джерело у силовому блоці.

За його словами, зазвичай компанії дублюють усю інформацію. З огляду на це, деякі резервні бази даних у провайдера залишились. Однак для того, аби завантажити та інтегрувати їх, підключити та заново поставити на робочі рейки, потрібен деякий час. Неможливо просто залити резервну інформацію і зробити так, що все працювало як раніше. Деякі процеси потрібно налаштовувати власноруч.

Також внаслідок атаки була видалена база даних DNS, що містить акаунти користувачів, дані про тарифи, адреси та доступ.

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Після часткового відновлення провайдер почав надавати деяким користувачам безкоштовні послуги, але у системі було значне перевантаження.

Співрозмовник видання додав, що провайдер не зможе відновитися в повному обсязі. Деякі дані видалені безповоротно, особливо ті, які компанія отримала нещодавно. Тому доведеться завантажувати і підключати базу, довносити інформацію щодо абонентів, яку не встигли резервно скопіювати.

Ситуацію погіршує й те, що Росія має застарілу інформаційну інфраструктуру та перебуває між міжнародними санкціями, що впливають на гарантійне обслуговування програмного забезпечення, яке, як правило, надходить з Європи або США.

Джерело NV зазначило, що хакерські операції в рамках інформаційного та гібридного кіберпротистояння проводяться на регулярній основі. Хакери можуть вдаватися до "точкових" операцій, як у випадку з провайдером, або ж "зламати все ".

"Зараз вирішується питання доцільності та максимальної ефективності, як це будуть робити – або все одразу, або буде так точково, – що зможе завдати найбільшої шкоди? І при цьому, щоб не видавати повністю всі свої позиції", – пояснив співрозмовник.

Розминочна помста за "Київстар"

12 грудня сервіси оператора "Київстар" постраждали від масштабної атаки хакерів. Клієнти компанії залишились без доступу до інтернету та мобільного зв'язку. 13 грудня в "Київстар" заявили, що потроху починають "оживати" .

20 грудня компанія "Київстар" запрацювала в Україні на 100% після масштабного збою: українцям повністю відновили всі послуги як всередині держави, так і в зоні "роумінг".

9 січня 2024 року джерела в правоохоронних органах повідомили УНІАН, що хакери угрупування Blackjack зламали ресурси московського інтернет-провайдера М9ком та знесли його сервери. Йдеться про 20 ТБ видалених даних. Крім того, з поштового серверу та клієнтських баз компанії було вивантажено більше 10 Гб даних. Хакери заявили, що це "одна з розминочних атак перед реальним бада-бумом".

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