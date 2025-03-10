Бум на відеокарти вже порівнюють з рівнем епохи майнінгу, коли знайти топові відеокарти NVIDIA або AMD було практично нереально.

Вибухове зростання популярності китайської нейромережі DeepSeek спричинило різкий стрибок попиту на флагманські відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090 на батьківщині, який можна порівняти з епохою розквіту криптовалюти.

Згідно зі статтею The Information, з посиланням на джерела, що займаються нелегальною торгівлею, китайські стартапи активно скуповують топові відеокарти покоління Blackwell з метою використовувати їх для локального запуску і навчання своїх моделей ШІ.

Офіційно GeForce RTX 5090 у Китаї не представлена, тільки версія RTX 5090D з урізаною ШІ-продуктивністю. Тому розробники віддають перевагу споживчим графічним адаптерам і готові платити за них будь-які гроші. Вартість даних моделей вже досягла 5000 доларів, але навіть за цією ціною попит перевищує пропозицію.

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Nvidia суттєво переважає в області обчислювальних потужностей для ШІ завдяки своїм споживчим відеокартам, які пропонують збільшений обсяг відеопам'яті та поліпшені характеристики. Зокрема, GeForce RTX 5090 оснащена тензорними ядрами 5го покоління, що забезпечують продуктивність у 3352 TOPS, що робить її вигідною альтернативою спеціалізованим прискорювачам ШІ.

Зазначимо, що в усьому світі спостерігається дефіцит GeForce RTX 5090, а ціни набагато вищі за РРЦ. Є ентузіасти, які готові купувати флагманську відеокарту і за $9000. До речі, Nvidia обіцяла, що пильно стежитиме за продавцями, щоб не допустити повторення історії RTX 40 із "прокляттям перекупів".

ШІ-індустрія регулярно стикається з проблемою нестачі спеціалізованих прискорювачів для навчання нейромереж. Це пов'язано з тим, що навчання нейромереж вимагає величезної кількості обчислювальної потужності, пам'яті та енергії, які не можуть забезпечити звичайні графічні карти.

Нагадаємо, 2020-2022-й стали роками, коли на ринку утворився дефіцит відеокарт, через що ціни на них зросли ледь не втричі. Частково це було пов'язано з пандемією і проблемами у виробників чипів, які не встигали покрити попит, який зростав.

До того ж ситуацію сильно погіршило вибухове зростання цін на криптовалюти. У той час знайти нові відеокарти NVIDIA або Radeon було нереально, а ціни на старі виглядали, як на новенькі.

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