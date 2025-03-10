Вибухове зростання популярності китайської нейромережі DeepSeek спричинило різкий стрибок попиту на флагманські відеокарти Nvidia GeForce RTX 5090 на батьківщині, який можна порівняти з епохою розквіту криптовалюти.
Згідно зі статтею The Information, з посиланням на джерела, що займаються нелегальною торгівлею, китайські стартапи активно скуповують топові відеокарти покоління Blackwell з метою використовувати їх для локального запуску і навчання своїх моделей ШІ.
Офіційно GeForce RTX 5090 у Китаї не представлена, тільки версія RTX 5090D з урізаною ШІ-продуктивністю. Тому розробники віддають перевагу споживчим графічним адаптерам і готові платити за них будь-які гроші. Вартість даних моделей вже досягла 5000 доларів, але навіть за цією ціною попит перевищує пропозицію.
Nvidia суттєво переважає в області обчислювальних потужностей для ШІ завдяки своїм споживчим відеокартам, які пропонують збільшений обсяг відеопам'яті та поліпшені характеристики. Зокрема, GeForce RTX 5090 оснащена тензорними ядрами 5го покоління, що забезпечують продуктивність у 3352 TOPS, що робить її вигідною альтернативою спеціалізованим прискорювачам ШІ.
Зазначимо, що в усьому світі спостерігається дефіцит GeForce RTX 5090, а ціни набагато вищі за РРЦ. Є ентузіасти, які готові купувати флагманську відеокарту і за $9000. До речі, Nvidia обіцяла, що пильно стежитиме за продавцями, щоб не допустити повторення історії RTX 40 із "прокляттям перекупів".
ШІ-індустрія регулярно стикається з проблемою нестачі спеціалізованих прискорювачів для навчання нейромереж. Це пов'язано з тим, що навчання нейромереж вимагає величезної кількості обчислювальної потужності, пам'яті та енергії, які не можуть забезпечити звичайні графічні карти.
Нагадаємо, 2020-2022-й стали роками, коли на ринку утворився дефіцит відеокарт, через що ціни на них зросли ледь не втричі. Частково це було пов'язано з пандемією і проблемами у виробників чипів, які не встигали покрити попит, який зростав.
До того ж ситуацію сильно погіршило вибухове зростання цін на криптовалюти. У той час знайти нові відеокарти NVIDIA або Radeon було нереально, а ціни на старі виглядали, як на новенькі.