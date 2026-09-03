Понад 40 тисяч дронів за три місяці: росіяни пережили найжахливіше літо війни, – AP

Минулого літа кількість БПЛА над Росією була в 5,5 раза меншою.

Війна, яку президент Володимир Путін розв’язав проти України 4,5 роки тому, цього літа повернулася додому в Росію, і ігнорувати її стало складніше, пише Associated Press. Щодня рої безпілотників блокували російські аеропорти, атакували нафтопереробні заводи та підпалювали склади Wildberries і Ozon.

За даними Міністерства оборони РФ, зібраними Associated Press, у червні, липні та серпні над Росією та тимчасово окупованим Кримом було перехоплено понад 43 300 українських безпілотників. За той самий період минулого літа було перехоплено близько 7700 безпілотників.

"Ми жили звичайним життям, а потім раптом ось так", – каже московська пенсіонерка Маргарита Терехова.

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Настрій у Росії змінився

Перша велика атака цього літа сталася 3 червня, коли було атаковано нафтовий термінал поблизу Санкт-Петербурга саме в той момент, коли там розпочався головний економічний форум. Відтоді Україна атакувала нафтопереробні заводи, а також склади Wildberries та Ozon – від Москви до Єкатеринбурга в Уральських горах і Омська в Сибіру.

Ця інтенсивна кампанія – із розширенням географії та збільшенням кількості безпілотників – шокувала росіян, каже Денис Волков, директор соціологічної компанії "Левада-центр".

Кріс Віфер, генеральний директор консалтингової компанії Macro-Advisory Ltd., що працює в Москві, заявив, що обізнаність про війну зросла, а самозаспокоєність з цього приводу зменшилася.

"Люди більше обурюються, більше говорять", – сказав він.

Чутки про можливу мобілізацію та вибори

Також спостерігається нервозність, спричинена постійними чутками про наближення мобілізації. Це спонукало деяких росіян покинути країну. Одна 23-річна мешканка Москви розповіла AP, що виїхала минулого місяця зі своїм чоловіком, побоюючись, що його можуть призвати до армії. Вона вважає, що багато хто відчуває виснаження від війни, яка тепер може вплинути на "життя будь-якої людини в будь-якому куточку країни".

Волков і Віфер заявили, що це підвищення обізнаності та погіршення настроїв не призводять до антивоєнних демонстрацій, громадських заворушень чи навіть до достатньої кількості протестних голосів, щоб вплинути на результати голосування.

Але такі речі, як явка та "дебати перед виборами", все ще важливі для влади, сказав Віфер, навіть за майже визначеного результату.

Тетяна Станова з Євразійського центру Карнегі заявила, що зняття ліберальної партії "Яблуко" з виборів показало, що влада не хоче, щоб виборча кампанія перетворилася на дебати "за і проти миру".

При цьому вибори мають стати сигналом того, що Путін і Кремль тримають усе під контролем, і що люди готові робити "усе, чого від них вимагатиме влада".

Українські атаки на РФ

Президент України Володимир Зеленський нещодавно звернувся до міжнародних партнерів та авіакомпаній, які використовують російський повітряний простір. Український лідер попередив їх, що російське небо незабаром стане фактично закритим.

"Хоча російська влада про це не повідомляє належним чином, але російське небо де-факто буде закриватися: війна, розв’язана Росією, закриває її небо", – заявив він.

Вже відомо, що аеропорти Внуково та Шереметьєво в Москві другу ніч поспіль тимчасово призупинили прийом і відправку літаків.

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