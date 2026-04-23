'ШІ-бум' дістався і до процесорів – ринок ПК чекає на новий стрибок цін

Експерти прогнозують кілька хвиль подорожчання настільних і серверних моделей, що триватиме аж до 2027 року.

На світовому ринку процесорів спостерігається серйозний дисбаланс попиту та пропозиції. За даними галузевих джерел, з березня 2026 року ціни на споживчі CPU зросли на 5–10%, а серверні рішення подорожчали на 10–20%.

Основна причина – різке зростання попиту з боку дата-центрів, яким необхідні додаткові обчислювальні потужності. Якщо раніше всю важку роботу виконували відеокарти, то тепер через зростання популярності агентських ШІ відбувся зсув попиту з графічних процесорів на центральні.

Експерти вважають, що поточне зростання – лише початкова стадія. За їхніми оцінками, подорожчання триватиме аж до 2027 року. У підсумку компанія Intel може підняти ціни ще на 8–10 %, а AMD – на 16–17% (спочатку у другому кварталі, потім у третьому).

Відео дня

Окремо зазначається, що ціни будуть зростати доти, доки розширюватиметься інфраструктура ШІ. Фактично, єдиним способом стабілізувати ситуацію залишається збільшення обсягів виробництва, чим зараз і зайняті провідні гравці напівпровідникової індустрії.

Через дефіцит і високу ціну на пам'ять DDR5, AMD активно працює над поверненням на ринок процесорів на базі старої архітектури AM4. Зокрема, у другому кварталі на ринку знову має з'явитися Ryzen 7 5800X3D.

За оцінками аналітиків, вже до кінця 2026 року багато виробників або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам'яті. Колись популярні бренди ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

