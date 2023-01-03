Це дозволить десяткам тисяч людей користуватись інтернетом протягом 10-12 годин після відключень світла.

Команда Мінцифри спільно з канадською технологічною організацією eQualitie передала українським провайдерам 172 акумуляторні батареї для підтримання зв’язку.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, найскладніша ситуація з інтернетом зараз у Харківській, Донецькій, Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

"Передали провайдерам 172 батареї SBL. Вони допоможуть підтримувати мережі, поки немає живлення. Так десятки тисяч людей зможуть користуватися інтернетом", - зазначив Федоров.

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В міністерстві підкреслили, що це дозволить десяткам тисяч людей користуватись інтернетом протягом 10-12 годин після відключень світла. Загалом акумуляторні батареї отримали 29 провайдерів з кожної області України.

Федоров також відмітив, що команда Мінцифри продовжує вести перемовини з міжнародними організаціями, щоб Україна отримала більше обладнання, яке дозволить громадянам залишатися на зв'язку, коли зникає електроенергія.

Відновлення інтернету в Україні: деталі

30 грудня Україна отримала від Польщі третю й одну з найбільших з початку війни партій Starlink.

Станом на 28 грудня у 80% звільнених від російської окупації українських міст частково відновили інтернет.

16 грудня стало відомо, що Рада Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила грант у розмірі 4,5 мільйона євро для підтримки доступу до інтернету в Україні через "Укрпошту", що має підтримувати зв’язок навіть у віддалених сільських районах країни.