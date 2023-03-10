Випущений кілька років тому Xiaomi Mi11 Ultra все ще залишається найкращим за якістю фото серед апаратів компанії.

DxOMark, найвідоміший у світі ресурс, що спеціалізується на оглядах фототехніки, дістався до новенького Xiaomi 13 Pro, який позиціюється як найкращий смартфон компанії на сьогодні.

За сукупністю результатів Xiaomi 13 Pro несподівано зайняв лише 17-е місце в загальному рейтингу камерофонів, поступившись випущеному ще два роки тому Xiaomi Mi 11 Ultra.

До переваг камери фахівці віднесли хорошу експозицію і деталізацію на фото й відео, широкий динамічний діапазон, а також якісний зум на близькій й середній відстані телеоб'єктива. Але мінусів теж вистачає: нестабільність експозиції, ефект гало на фото та часті затримки між натисканням кнопки спуску затвора й захопленням зображення, особливо в умовах високої контрастності.

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Зауважимо, що тильна камера Xiaomi 13 Pro отримала три датчики: 50+50+50 мегапікселів, що включають топовий сенсор Sony IMX989, "ширік" і 5х зум.

Однак, тут потрібно розуміти, що з результатом в 136 балів це все ще один з найкращих камерофонів на ринку, нехай і далеко не найкращий, згідно DxOMark. Інший момент, що величезний блок камер всім своїм виглядом говорить, що Xiaomi 13 Pro варто розцінювати як повноцінний камерофон, тоді як на ринку є більш дешеві аналоги, які випереджають Xiaomi по мобільній зйомці.

Нагадаємо, глобальні версії смартфонів Xiaomi 13 в плані характеристик нічим не відрізняються від китайських версій, але коштують майже два рази дорожче. Так, за базову модель Xiaomi 13 Pro в Європі просять 1299 євро (~50 000 грн), що робить апарат мало не найдорожчими серед пристроїв преміум-класу.

До слова, найближчим часом також очікується прем'єра Xiaomi 13 Ultra з камерами Leica, якому цілком до снаги конкурувати з найтоповішими камерофонами. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх".

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