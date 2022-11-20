Зі всіх смартфонів найдовше "прожив" iPhone 13 Pro Max із найменшим об'ємом акумулятора.

Сьогодні одним з найважливіших параметрів смартфона є його час автономної роботи. Автор і ведучий YouTube каналу TechNick протестував за часом роботи сім топових смартфонів різних брендів з метою з'ясувати, який з них найдовше тримає заряд.

Серед них були Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Vivo X80 Pro, HONOR Magic4 Pro, Galaxy S22 Ultra, OnePlus 10 Pro та iPhone 13 Pro Max. В ході тесту смартфонами користувалися, як зазвичай: соціальні мережі, зйомка і перегляд відео, завантаження ігор і т. д.

Попри те, що з усіх смартфонів у iPhone 13 Pro Max найменша місткість акумулятора (4352 маг), він "прожив" найдовше. Час роботи у нього становив 8 годин.

На другому місці опинився OnePlus 10 Pro з часом автономної роботи 7 годин 53 хвилини, на третьому – Galaxy S22 Ultra з 7 годинами 26 хвилинами.

Слабкіше всіх заряд тримає Xiaomi 12 Pro: його вистачило тільки на 6 годин 8 хвилин.

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Як продовжити "життя" батареї смартфона

Одна з найчастіших помилок, яку допускають користувачі – повністю розряджають смартфон до 0% перед новою зарядкою. Згідно з рекомендаціями фахівців, ставити телефон на зарядку найкраще в діапазоні 40-80%. Такий підхід дозволить в рази збільшити термін служби батареї.

У зв'язку з цим вкрай не рекомендується залишати смартфон на зарядці на всю ніч, щоб уникнути 100% заряду. Якщо обставини змушують під'єднатися до розетки на ніч, використовуйте енергоощадні розетки або встановіть спеціальні програми, зокрема, Accu​Battery і виставте допустимий максимум заряду в 80%.

Більше про те, як доглядати за батареєю, що псує батарею телефону, і як продовжити її нормальну роботу, читайте в нашій замітці.

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