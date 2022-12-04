Xiaomi, як і раніше, немає рівних в цьому сегменті – в списку за листопад кількість пристроїв китайського виробника склала третину.

Команда бенчмарка AnTuTu взялися за щомісячне оновлення рейтингу Android-смартфонів. Слідом за традиційним топом найпродуктивніших флагманів, вони опублікували аналогічний топ-10, але для представників середнього класу.

Він підтверджує, що Xiaomi, як і раніше, немає рівних в цьому сегменті – в списку за листопад кількість пристроїв китайського виробника склала третину.

Перше місце дісталося iQOO Z6 на базі Snapdragon 778g Plus і з пам'яттю як в сучасних флагманах – LPDDR 5 і UFS 3.1. Смартфон отримав 6,64-дюймовий дисплей з частотою 120 Гц і роздільною здатністю FullHD+. Живиться він від акумулятора місткістю 5000 мАг зі швидкою 80-ватною зарядкою.

На другій сходинці розташувалася ще одна модель iQOO – Z5. Помітних змін з Z6 у плані заліза та дизайну в ній немає, але вона дешевше та оснащена акумулятором місткістю 5000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 44 Вт.

Трійку лідерів замикає OPPO Reno8 Pro з 6,62-дюймовим AMOLED-екраном, основною камерою 50 Мп і процесором Snapdragon 7 Gen 1. Також є сканер відбитка пальця, розташований під екраном.

Решта списку

Крім перерахованих вище смартфонів, в список потрапили:

Відео дня

Xiaomi Civi 2,

HONOR 70,

Xiaomi 11 Lite,

HONOR 50,

Huawei P50E,

Huawei nova 10,

Redmi Note 12 Discovery Edition.

Окремо виділимо Xiaomi Civi 2, який сам виробник позиціює як "найкрасивіший смартфон" на ринку. До того ж, це перший телефон китайців зі здвоєною фронтальною 32-Мп камерою, і перша в світі серійна модель на базі нового субфлагманського чіпа Snapdragon 7 Gen1.

Раніше Google розповіла про корисні функції, які з'являться на Android до кінця 2022. Серед них – нові стилі в редакторі колажів, режим для читання, шерінг ключів від автомобілів та інше.

До речі, якщо ви нещодавно придбали новенький Android-смартфон, УНІАН ділився порадами, що потрібно зробити відразу після покупки. Витратьте трохи часу, щоб отримати максимальне задоволення від користування гаджетом.

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