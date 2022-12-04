Команда бенчмарка AnTuTu взялися за щомісячне оновлення рейтингу Android-смартфонів. Слідом за традиційним топом найпродуктивніших флагманів, вони опублікували аналогічний топ-10, але для представників середнього класу.
Він підтверджує, що Xiaomi, як і раніше, немає рівних в цьому сегменті – в списку за листопад кількість пристроїв китайського виробника склала третину.
- Перше місце дісталося iQOO Z6 на базі Snapdragon 778g Plus і з пам'яттю як в сучасних флагманах – LPDDR 5 і UFS 3.1. Смартфон отримав 6,64-дюймовий дисплей з частотою 120 Гц і роздільною здатністю FullHD+. Живиться він від акумулятора місткістю 5000 мАг зі швидкою 80-ватною зарядкою.
- На другій сходинці розташувалася ще одна модель iQOO – Z5. Помітних змін з Z6 у плані заліза та дизайну в ній немає, але вона дешевше та оснащена акумулятором місткістю 5000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 44 Вт.
- Трійку лідерів замикає OPPO Reno8 Pro з 6,62-дюймовим AMOLED-екраном, основною камерою 50 Мп і процесором Snapdragon 7 Gen 1. Також є сканер відбитка пальця, розташований під екраном.
Решта списку
Крім перерахованих вище смартфонів, в список потрапили:
- Xiaomi Civi 2,
- HONOR 70,
- Xiaomi 11 Lite,
- HONOR 50,
- Huawei P50E,
- Huawei nova 10,
- Redmi Note 12 Discovery Edition.
Окремо виділимо Xiaomi Civi 2, який сам виробник позиціює як "найкрасивіший смартфон" на ринку. До того ж, це перший телефон китайців зі здвоєною фронтальною 32-Мп камерою, і перша в світі серійна модель на базі нового субфлагманського чіпа Snapdragon 7 Gen1.
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