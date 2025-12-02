Через це сповільняться темпи розроблення інших проєктів, зокрема, АІ-агентів і рекламних механізмів.

Керівник OpenAI Сем Альтман повідомив співробітникам, що оголошує "Код "Червоний"" і закликає сконцентрувати всі ресурси на термінове поліпшення функціональності чат-бота ChatGPT. Про це пише The Information з посиланням на внутрішні розпорядження.

Через це сповільняться темпи розроблення інших проєктів, зокрема, ШІ-агентів і рекламних механізмів. Також Альтман оголосив, що одним із головних фокусів OpenAI відтепер стане поліпшення моделей для створення картинок, де компанія сильно відстає від конкурентів.

За даними видання, ще раніше Альтман попереджав співробітників, що Google може створити для OpenAI "тимчасові економічні труднощі". Ці побоювання посилилися після виходу ШІ-моделі Gemini 3 Pro, яка обійшла GPT-5.1 практично у всіх тестах.

Відео дня

Ситуація ускладнилася і користувацькою динамікою: аудиторія чат-ботів спілкується з Gemini більше, ніж з ChatGPT, хоча OpenAI поки все ще утримує лідерство за загальною чисельністю користувачів.

Інвестори теж почали нервувати, спостерігаючи, як OpenAI втрачає втричі більше грошей, ніж заробляє. За першу половину 2025 року компанія заробила 4.3 млрд доларів, але при цьому втратила 13.5 мільярдів.

Нагадаємо, нещодавно в ChatGPT з'явилися групові чати, в яких можна спілкуватися з ШІ чат-ботом разом із друзями або колегами. Нейромережа сама вирішує, коли вклинитися в розмову, виходячи з контексту.

Як УНІАН раніше розповідав, OpenAI заборонила ChatGPT відповідати як персональний лікар або юрист. Також чат-бот більше не аналізує медичні знімки та фото тіла.

Вас також можуть зацікавити новини: