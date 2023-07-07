Крихітний гаджет може писати відео в 1080p і робити фото в роздільній здатності 3760×2128.

В Японії створили найменшу і найлегшу в світі камеру вагою 17 грамів – вона з легкістю поміститься в маленькій кишеньці джинсів, а за розмірами менше кейса від навушників.

Як передає портал Gizmochina, девайс отримає назву MiniCa. У мініатюрному корпусі вдалося розмістити не тільки сенсор і акумулятор, але й слот для microSD і навіть 0.96-дюймовий дисплей.

Повідомляється, що камера записує відео з роздільною здатністю 1080р, також можна знімати фотографії з роздільною здатністю 3760×2128. Всередині встановлено батарею на 180 мАг, що дозволяє пристрою працювати до 60 хвилин без підзарядки.

Поки MiniCa не надійшла у вільний продаж і доступна в рамках краудфандингу Green Funding. На батьківщині за неї просять 6585 японських єн (близько 1700 грн). На AliExpress чекаємо найближчим часом.

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