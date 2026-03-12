Xiaomi розповіла, хто і коли отримає нову HyperOS: перевіряйте оновлення

Корпорація Xiaomi представила детальну дорожню карту розгортання нової версії HyperOS 3 для своїх смартфонів і планшетів. Прошивка HyperOS 3.1 не тільки виправить відомі помилки, але і принесе в систему масу різних поліпшень, пише Gimzochina.
Прямо зараз до HyperOS 3.1 можуть оновитися власники флагманських пристроїв останніх поколінь: Xiaomi 17, Redmi K90 і Xiaomi Pad 8. Однак мова йде про китайську версію прошивки – глобальна версія теж вийде, але трохи пізніше.
Оновлення доступне з 11 березня:
- Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max/17 Ultra/17 Ultra Leica Edition;
- Xiaomi Pad 8/8 Pro;
- Redmi K90/K90 Pro Max.
До 31 березня включно мають оновитися:
- Xiaomi 15/15 Pro/15S Pro/15 Ultra;
- Xiaomi Mix Flip 2;
- Xiaomi Pad 7/7 Pro/ 7S Pro 12.5/7 Ultra;
- Redmi K80/K80 Pro/K80 Ultimate Edition;
- Redmi Turbo 5/Turbo 5 Max;
- Redmi K Pad.
У квітні оновлення вийде для таких пристроїв:
- Xiaomi 14/14 Pro/14 Ultra/14 Pro Titanium Special Edition/14 Ultra Titanium Special Edition;
- Xiaomi Mix Flip;
- Xiaomi Mix Fold 4;
- Xiaomi Mi 5 Pro;
- Redmi K70/K70 Pro/K70 Ultimate Edition/K70E;
- Redmi Turbo 4/Turbo 4 Pro;
- Redmi Note 15/15 Pro/15 Pro+;
- Redmi Pad 2 Pro
- Xiaomi 13/13 Pro/13 Ultra;
- Xiaomi Mix Fold 3;
- Xiaomi Mi 4 Pro;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Redmi K60 Pro/K60 Ultimate Edition;
- Redmi Turbo 3;
- Redmi Note 15R;
- Redmi Note 14 5G/14 Pro/14 Pro+;
- Redmi Note 13R/13 Pro/13 Pro+;
- Redmi 15R 5G;
- Redmi 14C/14R 5G;
- Redmi Pad 2;
- Redmi Pad Pro/Pad Pro 5G.
В анонсі вказано, що прошивка HyperOS 3.1 принесе насамперед поліпшення екосистеми та повсякденного використання, забезпечуючи зменшення кількості гальмувань і більш плавну анімацію.
Серед інших нововведень – розширені можливості налаштування екрану блокування, вдосконалений HyperIsland, нативна підтримка роботи з AirPods, прискорена система оновлень Super OTA та функції штучного інтелекту в диктофоні.
А вже влітку вийде абсолютно нова HyperOS 26 на базі Android 17. Зміна назви стане частиною маркетингової стратегії компанії, яка дозволить уніфікувати нумерацію HyperOS і синхронізувати її зі смартфонами.