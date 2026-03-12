Xiaomi розповіла, хто і коли отримає нову HyperOS: перевіряйте оновлення

Розгортання прошивки відбуватиметься поетапно аж до кінця квітня, а отримають її не тільки смартфони, але й планшети.

Корпорація Xiaomi представила детальну дорожню карту розгортання нової версії HyperOS 3 для своїх смартфонів і планшетів. Прошивка HyperOS 3.1 не тільки виправить відомі помилки, але і принесе в систему масу різних поліпшень, пише Gimzochina.

Прямо зараз до HyperOS 3.1 можуть оновитися власники флагманських пристроїв останніх поколінь: Xiaomi 17, Redmi K90 і Xiaomi Pad 8. Однак мова йде про китайську версію прошивки – глобальна версія теж вийде, але трохи пізніше.

Оновлення доступне з 11 березня:

Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max/17 Ultra/17 Ultra Leica Edition;

Xiaomi Pad 8/8 Pro;

Redmi K90/K90 Pro Max.

До 31 березня включно мають оновитися:

Xiaomi 15/15 Pro/15S Pro/15 Ultra;

Xiaomi Mix Flip 2;

Xiaomi Pad 7/7 Pro/ 7S Pro 12.5/7 Ultra;

Redmi K80/K80 Pro/K80 Ultimate Edition;

Redmi Turbo 5/Turbo 5 Max;

Redmi K Pad.

У квітні оновлення вийде для таких пристроїв:

Xiaomi 14/14 Pro/14 Ultra/14 Pro Titanium Special Edition/14 Ultra Titanium Special Edition;

Xiaomi Mix Flip;

Xiaomi Mix Fold 4;

Xiaomi Mi 5 Pro;

Redmi K70/K70 Pro/K70 Ultimate Edition/K70E;

Redmi Turbo 4/Turbo 4 Pro;

Redmi Note 15/15 Pro/15 Pro+;

Redmi Pad 2 Pro

Xiaomi 13/13 Pro/13 Ultra;

Xiaomi Mix Fold 3;

Xiaomi Mi 4 Pro;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

Redmi K60 Pro/K60 Ultimate Edition;

Redmi Turbo 3;

Redmi Note 15R;

Redmi Note 14 5G/14 Pro/14 Pro+;

Redmi Note 13R/13 Pro/13 Pro+;

Redmi 15R 5G;

Redmi 14C/14R 5G;

Redmi Pad 2;

Redmi Pad Pro/Pad Pro 5G.

В анонсі вказано, що прошивка HyperOS 3.1 принесе насамперед поліпшення екосистеми та повсякденного використання, забезпечуючи зменшення кількості гальмувань і більш плавну анімацію.

Серед інших нововведень – розширені можливості налаштування екрану блокування, вдосконалений HyperIsland, нативна підтримка роботи з AirPods, прискорена система оновлень Super OTA та функції штучного інтелекту в диктофоні.

А вже влітку вийде абсолютно нова HyperOS 26 на базі Android 17. Зміна назви стане частиною маркетингової стратегії компанії, яка дозволить уніфікувати нумерацію HyperOS і синхронізувати її зі смартфонами.

