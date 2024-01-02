Переглянута оцінка Fidelity X була заснована на розкритті інформації, яка тривала до кінця листопада 2023 року.

За даними взаємного фонду Fidelity, платформа соціальних медіа X втратила 71% своєї вартості з тих пір, як її купив Ілон Маск.

Fidelity, що володіє часткою в X Holdings, повідомила, що з моменту покупки Маска вона знизила вартість своїх акцій на 71,5%, пише The Guardiаn.

Переглянута оцінка Fidelity X була заснована на розкритті інформації, яка тривала до кінця листопада 2023 року.

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Це розкриття буде охоплювати наслідки того, що ряд великих компаній зняли рекламу на X після того, як Маск підтримав теорію антисемітської змови. Маск відреагував на бойкот, сказавши компаніям "іди до біса" під час інтерв'ю на заході в Нью-Йорку.

Купівля Twitter Маском

Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів у жовтні 2022 року та перейменував платформу X у липні 2023 року. За оцінками Fidelity, вартість X становить близько 12,5 мільярдів доларів.

Кількість щомісячних користувачів X впала на 15% за перший рік після приходу Маска до влади на тлі побоювань з приводу зростання розпалювання ненависті на платформі.

Після приходу Маска до влади X скоротила як мінімум 50% персоналу і скоротила модерацію. А у вересні Європейський Союз виніс попередження Маску після того, як виявив, що у X найвищий відсоток дезінформаційних постів серед усіх великих соціальних мереж.

За даними Forbes, Маск - найбагатша людина в світі, його чистий капітал становить 251 мільярд доларів. Купуючи Twitter, Маск заявив, що купує компанію, "щоб спробувати допомогти людству".

Після поглинання Маск відновив доступ ряду людей, яким раніше було заборонено користуватися платформою, в тому числі колишнього президента Дональда Трампа і правого теоретика змови Алекса Джонса.

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