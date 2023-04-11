Нова фішка Android, взята з iPhone, дозволяє автоматично архівувати непотрібні застосунки.

Google анонсувала функцію "автоархівації" рідко використовуваних застосунків в Android – вона дозволить заощадить до 60% вбудованої пам'яті смартфона без необхідності повного видалення програм. Таку опцію додали в iOS кілька років тому.

Для користувача взаємодія з функцією буде виглядати так:

Користувач намагається встановити нову програму через Google Play на пристрій зі сховищем, що закінчується; З'являється спливаюче вікно з питанням, чи хоче користувач включити автоматичне архівування. Якщо користувач погоджується, рідко використовувані програми автоматично архівуються, щоб звільнити достатньо місця для нової програми. Такі програми відображаються в інтерфейсі зі значком хмари.

Як йдеться в блозі Google, інформація користувача нікуди не пропадає і буде відновлена при розпакуванні. Зазначається, що за допомогою нової функції можна звільнити до 60% простору, займаного додатками.

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Як зазвичай в таких випадках, розгортання функції відбувається поступово, деякі користувачі вже зараз можуть увімкнути цю опцію при спробі завантажити в Google Play додаток, для якого на смартфоні не вистачає місця.

Android продовжує копіювати функції iOS

У Google працюють над технологією, яка об'єднає всі Android-пристрої в єдину мережу. Завдяки цьому вимкнений гаджет можна буде відстежити за енергоефективним сигналу Bluetooth, який будуть "ловити" інші смартфони. Подібна функція присутня в iOS c 2021 року.

Також в Android-смартфонах з релізом Android 14 цієї осені з'явиться супутниковий зв'язок і функція повідомлення LED-спалахом – як на iPhone.

Крім того, з прийдешнім оновленням Android нарешті виправлять докучливий баг з розблокуванням в темній кімнаті, на який давно скаржилися користувачі.

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