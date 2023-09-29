Наступне покоління SE отримає дизайн iPhone 14, USB-C і нову кнопку "Дія".

Apple щосили веде роботу над новим iPhone SE. За свіжими даними MacRumors, у новому бюджетнику від Apple відбудуться серйозні зміни як з точки зору дизайну, так і апаратного забезпечення.

Головною особливістю наступного покоління SE стане OLED-панель і дизайн iPhone 14, а не iPhone XR, як вважалося раніше. Перехід від рамкового дизайну і 4,7-дюймового екрана до екранного вирізу і 6,1-дюймової панелі – значний апгрейд.

Ще майбутній iPhone SE отримає:

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Процесор Apple A15 Bionic (як в iPhone 14).

Порт USB-с.

Покращені камери.

Face ID 2-го покоління.

Кнопку дії, як у 15 Pro і 15 Pro Max.

Також у новому смартфоні тестується власний еплівський 5G-модем під кодовою назвою Sinope. У цьому й полягає причина затримки. Саме ця модель стане випробувальним майданчиком 5G-модемів Apple.

Наявність кнопки "Дії" говорить нам, що смартфон навряд чи дебютує раніше 2025 року, оскільки спочатку цю кнопку отримають базові версії iPhone 16 і 16 Plus, а вже потім вона з'явиться в бюджетнику Apple.

Точний цінник iPhone SE 4 поки не розкриваються, але пристрій обіцяє бути дуже популярним – особливо якщо Apple збереже ціноутворення SE в межах розумного. Актуальний iPhone SE 3 на момент виходу коштував $429 за версію з 64 Гб вбудованого накопичувача.

Паралельно Apple працює над складним iPhone, чутки про який ходять як мінімум з 2021 року. За словами аналітика Росса Янга, який дуже рідко помиляється в тому, що стосується ще не вийшли пристроїв Apple, гнучкий айфон дебютує на ринку не раніше 2025 року.

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