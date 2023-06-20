До списку потрапили моделі від брендів Poco, Realme, Xiaomi та iQOO.

Редактори популярного порталу Gizchina проаналізували ринок бюджетних смартфонів-флагманів вартістю менше ніж $500 (або 18 500 в грн) та відібрали п'ятірку найкращих моделей з найпередовішими характеристиками та оптимальним співвідношенням ціни і якості.

До списку потрапили моделі від брендів Poco, Realme, Xiaomi і iQOO. Деякі представники топа вийшли ще торік і коштували куди дорожче $500, але встигли подешевшати з того моменту.

На першому місці опинився Poco F5 Pro з потужною начинкою і доступним цінником. У нього флагманський процесор Snapdragon 8+ Gen 1 з великою випарною камерою охолодження, батарея на 5160 мАг, швидка дротова і бездротова зарядки, а також потрійна камера 64 Мп з оптичною стабілізацією.

За ним слідує Realme GT Neo 5 з рекордно потужною зарядкою на 240 Вт. Всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає 9 хвилин. Інші характеристики теж на рівні: OLED-дисплей 6.74" (FHD+, 144 Гц, яскравість 1400 ніт), процесор Snapdragon 8 + Gen 1 і потрійна камера 50+8+2 Мп.

Трійку замикає Xiaomi Civi 3 – найкрасивіший смартфон 2023 року. Гаджет першим на ринку отримав процесор Dimensity 8200 Ultrа, а основна камера тут як у більш дорогого Xiaomi 13.

На четвертому місці розташувався базовий Poco F5 на Snapdragon 7+ Gen 2 – його оцінять ті, хто шукає баланс між ціною і можливостями. Замикає п'ятірку бюджетних флагманів iQOO Neo 8, який пропонує менше ніж за $350 топові характеристики і екран рівня геймерських моніторів.

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Якщо бюджет трохи менше, Gizchina ділився аналогічним топом смартфонів до 300 і 150 доларів. І там, і там перше місце зайняв апарат Redmi Note.

Що стосується "народного" рейтингу, то найкращим Android-смартфоном в 2023 році з точки зору користувачів є Meizu 20 Pro. Слідом йде Huawei P60 Pro, а замикає топ-3 Vivo x90 Pro+.

А якщо вам набридли одноманітні смартфони з невиразним дизайном, радимо рейтинг найкрасивіших смартфонів 2023. Серед них – двоколірний Xiaomi і телефон Vivo, який змінює колір під сонцем.

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