У списку є як дорогі флагмани, так і бюджетні телефони дешевше 300 доларів.

Велика автономність смартфона – мегапопулярний запит користувачів, причому для деяких це навіть важливіше, ніж продуктивність. Зрозуміло, всі хочуть, щоб їх девайси тримали заряд максимально довго.

Якщо ви з тих людей, для кого в пріоритеті саме максимальний час автономної роботи, авторитетний портал Tom's Guide склав список з найбільш автономних мобільних гаджетів на сьогодні.

Фахівці відзначають, що визначати автономність смартфона по місткості його акумулятора безглуздо. Сьогодні найбільше значення відіграє оптимізація між "залізом" і софтом. Наприклад, Galaxy S23 Ultra, який має батарею того ж обсягу, що і S22 Ultra, тримає заряд набагато довше завдяки більш енергоефективному процесору Snapdragon 8 Gen 2.

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Смартфони з найкращим часом автономної роботи:

Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18 годин, 32 хвилини Motorola Edge Plus (2023): 15 годин, 47 хвилин Asus ROG Phone 6 Pro: 15 годин, 30 хвилин iPhone 14 Pro Max: 13 годин, 39 хвилин OnePlus Nord N300: 13 годин, 13 хвилин Asus Zenfone 9: 13:13 OnePlus 11: 13:10 Moto G Play (2023): 12:54 Asus Zenfone 10: 12:34 OnePlus Nord N30 5G: 12:30 Moto G Stylus (2022): 12:30 Samsung Galaxy S23 Ultra: 12:22 Moto G Stylus 5G (2023): 12:12 iPhone 14 Plus: 11:57 OnePlus 10 Pro: 11:52

Якщо вам потрібен телефон, який довго працює без підзарядки, зверніть увагу на Asus ROG Phone 7 Ultimate. Він випереджає найближчого конкурента майже на три години. Фахівці відзначають, що це найкращий час автономної роботи, яке їм зустрічалося в принципі.

Найбільш довгоживучим айфоном є iPhone 14 Pro Max. 13 з половиною годин – це найдовший час, який пристрій Apple коли-небудь витримував у тесті акумулятора.

Загалом, в списку є як дорогі флагмани, так і бюджетні телефони дешевше 300 доларів, наприклад OnePlus Nord N300.

Раніше УНІАН ділився лайфхаком, як збільшити час роботи смартфона, вимкнувши лише одну функцію. Вона не тільки сильно вантажить акумулятор, але збирає додаткові дані про вас. Так що сміливо відключаємо її.

А якщо вам потрібен найкращий екран, фахівці порталу DxOMark зібрали смартфони з найпередовішими дисплеями. Смартфон Google випередив всіх конкурентів, в тому числі Apple і Samsung, які традиційно славляться якістю дисплеїв.

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