Підозрюваний у ножовому пораненні екс-депутата Тернопільської міськради зізнався у скоєному

22 лютого у центрі Тернополя чоловік напав на колишнього депутата міської ради Ігоря Турського та поранив його ножем.

Підозрюваний у ножовому пораненні екс-депутата Тернопільської міської ради зізнався у скоєному.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жителю Кривого Рогу інкримінують ст. 296 ч. 4 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї).

22 лютого у центрі Тернополя він напав на колишнього депутата міської ради Ігоря Турського та поранив його ножем.

Читайте такожПоліція встановила особу чоловіка, який у Тернополі поранив ножем екс-депутата міської радиПрацівники поліції, проведеними слідчо-оперативними заходами встановили і особу нападника, і його спільників, які спостерігали за підрізом.

За даними заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Володимира Галевича, злочин був замовлений. Наразі працівники поліції встановлюють організатора та замовника хуліганства, а також розшукують знаряддя злочину.

Поліцейські провели ряд заходів та слідчих дій, а також повідомили про підозру самому нападнику. Чоловік уже допитаний, як підозрюваний та в усьому зізнався.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в центрі Тернополя близько 16 год невідомий ножем поранив екс-депутата міської ради Ігоря Турського.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 ч. 4 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Весною 2017 року трьох депутатів фракції ВО «Свобода» у міській раді – Ігоря Турського, Романа Навроцького та Івана Сороколіта – виключили з партії.

Сталося це після того, як вони не підтримали ініційований міським головою Сергієм Надалом проект змін до Генплану, проти якого виступала громадськість міста.

Дані депутати також критикували авторитарні методи роботи мера та земельні оборутки, які здійснюються за його каденції.

В результаті цілий рік представники «Свободи» блокували цим депутатам вхід в міську раду під час сесій. Турський, Навроцький та Сороколіт при повній бездіяльності поліції не могли взяти участь в жодному із засідань.

У січні 2018 року ТВК позбавила усіх трьох екс-«свободівців» статусу депутата.