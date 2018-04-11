В системі e-health уже зареєстровано 2/3 амбулаторій Тернопільщини

Всі медзаклади області вже комп’ютеризовані та мають доступ до інтернету.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на Тернопільщині досить активно працюють в напрямі реалізації медреформи, зокрема, комп’ютеризували медзаклади й тепер лікарі 100-відсотково мають доступ до мережі інтернет. Про це заявив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

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“В системі e-health у нас уже зареєстровано 146 амбулаторій із 215-ти, тобто 2/3. Зареєстровано також 157 лікарів. 3 980 жителів області підписали декларації із сімейними лікарями. Наразі ми чекаємо на порядок використання коштів, що є актуальним в питаннях реалізації медичної реформи, а також за ініціативи Президента України Петра Порошенка – й реалізації проектів будівництва амбулаторій”, — розповів Барна.

На розвиток сільської медицини вже Тернопільщина отримала 179 млн. грн.

“Ми запланували побудувати 19 нових амбулаторій, закупити 134 автомобілі для сімейних лікарів, а решту коштів спрямувати на покращення обладнання в амбулаторіях області. Що стосується «Доступних ліків», то по цій програмі працюють 258 аптек”, — повідомив Степан Барна.