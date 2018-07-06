У місцевій владі запевняють, що держава повністю забезпечила усім необхідним перші класи, які розпочнуть навчання уже з вересня за стандартами нової української школи.

На Тернопільщині влада обіцяє звільняти керівників шкіл, в яких з батьків вимагатимуть кошти на облаштування початкових класів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявила начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.

Вона підкреслила, що держава повністю забезпечила усім необхідним перші класи, які розпочнуть навчання уже з вересня за стандартами нової української школи.

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«На сьогодні достатньо коштів виділено як з державного, так і з обласного бюджетів, щоб забезпечити усім необхідним навчальний процес у перших класах. Тому коли є скарги батьків про те, що діти йдуть до першого класу і в них збирають кошти – це неприпустимо. Ми будемо реагувати досить рішуче аж до звільнення керівників навчальних закладів, вчителів, класних керівників, які це роблять», – наголосила Хома.

Вона зазначила, що у випадку прецедентів слід звертатися в управління освіти і науки Тернопільської ОДА або в правоохоронні органи.

Хома також зазначила, що нова українська школа працюватиме на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти, максимально враховуватимуться права дитини, її здібності, потреби та інтереси, а також реалізовуватимуться принципи дитиноцентризму.

«Протягом року нові стандарти початкової освіти пілотували 100 шкіл України серед яких 4 з Тернопільщини. Нова українська школа вимагає важливого аспекту – з предметоцентризму перейти до дитиноцентризму. Центром у школі повинна бути дитина, а не вчитель чи предмет. Від розуміння цього залежить половина успіху реформи», – зазначила начальник управління освіти та науки.

За її словами, зараз перед вчителями ставлять ціль виховувати в учнях українську ідентичність, особистостей, здатних мислити критично, а також патріотів та інноваторів, здатних змінювати навколишній світ та розвивати економіку.

За даними Хоми, на фінансування нової української школи виділили більше 50 млн грн, з яких 25 млн – залишок коштів освітньої субвенції та понад 25 млн – з державного бюджету. Гроші витратили на придбання комп’ютерного обладнання, техніки для копіювання, а також на оснащення кабінетів природно-математичного циклу та інноваційного навчально-тренінгового центру, шкільних автобусів тощо.

«Будь яка реформа не може відбуватися без фінансування і вперше у систему освіти робляться такі капіталовкладення. Це не тільки державні кошти, а й з обласного бюджету. Також минулого року Тернопільська область отримала на 25% більше освітньої субвенції, ніж потребувала. Її залишки, а це 25 млн грн, направили на розвиток нової української школи», – розповіла Хома.