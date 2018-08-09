Голова Тернопільської ОДА привітав будівельників області з професійним святом (фото)

Під час церемонії Барна відзначив, що вони своєю роботою допомагають наповнювати бюджети.

Голова Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА) Степан Барна привітав будівельників області з професійним святом.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, під час церемонії він відзначив, що вони своєю роботою допомагають наповнювати бюджети.

"Для мене важливо, щоб спільні зусилля, котрі ми докладаємо разом із головою обласної ради, народними депутатами України від Тернопільщини, приносили конкретний результат. І коли ми виїжджаємо відкривати нові об'єкти, створюємо належні умови для навчання та виховання дітей, забезпечуємо наближення надання соціальних та інших послуг до людей через центри надання адміністративних послуг, то цього неможливо недооцінити", – сказав Барна, вітаючи найкращих працівників будівельної галузі області.

Він додав, що за останні три роки в області стало суттєво більше капітальних вкладень.

«До порівняння: у 2014 році Тернопільщина отримала 12,5 млн грн на капітальні вкладення, у цьому році - 650 млн грн і це без врахування коштів на будівництво та ремонт доріг. Багато хто з вас долучається не тільки до розвитку краю, а й працює над підняттям економіки, наповнення місцевих бюджетів, збільшенням середньої заробітної плати, розбудови військових частин. І моя окрема вдячність всім тим компаніям, які долучалися до будівництва фортифікаційних споруд у 2015 році, які ми будували на лінії розмежування у Попасній та Золотому. Дякую, що ви допомогли державі у скрутний для всіх нас час і надалі продовжуєте працювати над її розбудовою", – сказав голова ОДА.