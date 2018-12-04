Затримані зізналися, що вкрадене майно вони реалізували, а кошти витратили на власні потреби.

У Тернополі затримали двох раніше суджених чоловіків, які знову вкрали велосипеди.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в поліцію надійшла заява від тернополянина, який виявив відсутність двох спортивних велосипедів в сушильному приміщенні багатоповерхівки, де їх зберігав зимою. Завдані збитки потерпілий оцінив в 18 тис. грн.

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У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції вийшли на слід тернополян 1992 та 1979 років народження. Підозрювані вже притягувалися до відповідальності за аналогічні злочини. Затримані зізналися, що вкрадене майно вони реалізували, а кошти витратили на власні потреби. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.