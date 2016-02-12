У Тернополі за добу невідомі викрали датчики парковки з чотирьох автомобілів

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в основному постраждали мешканці Загалом водіям завдано збитків на понад 40 тис грн.

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Зокрема з автомобіля "Мерседес" злодії викрали 8 датчиків паркування на 15 тис. грн. Іномарка знаходилася в дворі будинку без нагляду.

З автомобіля "БМВ-740", припаркованого в дворі на вул. Будного, зловмисники зняли 5 парктроніків та два скла дзеркал заднього виду, сума збитків склала 25 тис грн.

Також із заявою звернувся громадянин Сирії. З його автомобіля "БМВ-745", припаркованого в дворі будинку на вул. Надзбручанська, із заднього бампера невідомі викрали кілька датчиків паркування. Розмір завданих збитків встановлюється.

Два дзеркала заднього виду та парктроніків позбувся і власник автомобіля "Мерседес С220". Збитки тернополянин оцінив в 2,8 тис. грн.

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Поліцейські порушили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ – крадіжка. Правоохоронці розшукують крадіїв, опитують свідків та очевидців, опрацьовують відео з камер спостережень.