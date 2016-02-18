Голова Тернопільської ОДА закликає МОЗ вирішити проблему із закупівлею медикаментів для лікування методом гемодіалізу

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, через скарги комерційної та державної компаній на процедуру відкритих торгів рішенням адміністративної колегії Антимонопольного комітету України призупинено процедуру закупівлі.

Розгляд скарг призначений на 29 лютого та 2 березня 2016 року.

«Це викликає крайнє занепокоєння і здивування, адже в Тернопільській університетській лікарні виробів медичного призначення для проведення сеансів гемодіалізу залишилося лише до 20 лютого 2016 року. Така ситуація ставить під загрозу життя 164 хворих з термінальною стадією ниркової недостатності, які обслуговуються медзакладом», – наголосив Барна.

Він додав, що з даного приводу найближчими днями буде особисто спілкуватися з Міністром охорони здоров’я.

«Державні закупівлі й надалі залишаються джерелом незрозумілих ігрищ комерційних і державних компаній, незважаючи на те, що предметом закупівлі є життєво необхідні медикаменти. Дані питання повинні розглядатися в крайні стислі терміни у невідкладному порядку. Вирішення даного питання повинно базуватися на детальному обґрунтуванні спеціалістів-нефрологів, а не скарг комерсантів, які переслідують власні фінансові інтереси», – підкреслив Барна.

Він додав, що звернення керівництва області до Антимонопольного комітету з приводу згаданої проблеми залишені без відповідей.

Як повідомили в прес-службі облдержадміністрації, процедура відкритих торгів по закупівлі розхідних матеріалі для гемодіалізу обласною лікарнею була розпочата 28 грудня 2015р.

Конкурсні торги призначили на 10 лютого 2016 року. На основі скарг комерційної та державної компаній, які поступили в останній день оскарження, рішенням Антимонопольного комітету України було призупинено процедуру закупівлі, хоча всі ґрунтовні пояснення по суті скарг були надані вчасно.