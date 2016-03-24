Посол ЄС в Україні пообіцяв керівництву Тернопільщини допомогу у протидії еміграції молоді

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це він сказав сьогодні в Тернополі під час зустрічі з керівництвом області.

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«Ми працюємо, щоб допомогти тим, хто активний. Ми хочемо, щоб Україна стала сильнішою. Щоб відчути реальні зміни, потрібно передати важелі впливу на місця», – сказав Томбінські.

За його словами, зараз ЄС розробляє програму підтримки малого і середнього бізнесу. В її рамках в Україні буде створено регіональні центри допомоги малому і середнього бізнесу

На переконання посла, це допоможе протидіяти еміграції молоді.

У свою чергу голова Тернопільської ОДА Степан Барна подякував послу за підтримку України.

«Ми працюємо, щоб максимально створити необхідні умови для інтеграції в європейську спільноту, а також - над низкою заходів, спрямованих на європейський вибір. Тернопільська область є першою в Україні в реалізації багатьох реформ. Зокрема, у нас утворено 26 об`єднаних територіальних громад», – повідомив Барна.

Принагідно він висловив вдячність за ініціативу Європейського Союзу щодо виділення 97 млн. євро на технічну підтримку новоутворених громад.

«Наразі кожна громада готує проекти ФАПів, ЦНАПів, місцевих поліцейських станцій, пожежних частин. А це, в свою чергу, дозволить жителям області отримувати доступні і якісні послуги», – зазначив голова ТОДА.