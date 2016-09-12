На Тернопільщині викрили посадовців міськради, які незаконно продовжили оренду землі

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, встановлено, що посадовці міськради діючи в інтересах третіх осіб наприкінці 2015 року прийняли незаконне рішення погодити продовження договорів оренди 4 земельних ділянок загальною площею близько 140 гектарів.

Читайте такожНа Тернопільщині службовці теплокомуненерго завищили розрахунки за послуги населенню на понад 800 тисяч гривеньЦі документи були укладені районною державною адміністрацією з приватним агропромисловим підприємством для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у 2011 році, і їх дія закінчилась ще у 2014 році.

Наприкінці минулого тижня стосовно посадових осіб міської ради Теребовлянська місцева прокуратура (підзвітна їй територія охоплює 6 районів області) розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).