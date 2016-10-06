Цукрозаводи Тернопільщини розпочали виробництво цукру

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу харчової і переробної промисловості обласного управління агропромислового розвитку Андрій Майка, запрацювали вже заводи у Чорткові, Хоросткові та Збаражі.

Заплановано, що цього місяця розпочне роботу ще цукрозавод у Козовій.

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Наразі на заводи поступило 337 тисяч тонн цукрового буряка, перероблено 303 тисяч тонн, вироблено 44,4 тисяч тонн цукру.

«Станом на 4 жовтня на Тернопільщині зібрали 287 тисяч тонн цукрового буряку – 35% від посіяного. Аби забезпечити заводи достатньою кількістю сировини, цукровий буряк привозять з сусідніх областей», – повідомив Майка.

За його даними, загалом цього року на Тернопільщині працюватимуть 4 з 8 існуючих цукрозаводів.