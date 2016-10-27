Тернопільщина розпочала співпрацю з одним з регіонів Ірану (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, відповідний Меморандум був підписаний 26 жовтня у Києві.

«Іран – це потужний ринок збуту і потенційний інвестор. Я сподіваюся, що наша угода дасть можливість налагодити співпрацю, яка буде вигідна обом сторонам», - прокоментував підписання Меморандуму голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Сторони домовилися розвивати співробітництво в економічному та гуманітарному секторі.

Так, у рамках Меморандуму передбачається розвиток торгівлі та виробництва, що в свою чергу допоможе в організації нових робочих місць. Зокрема, для Тернопільщини відкриваються перспективи експорту на іранський ринок світлотехнічної продукції корпорації «Ватра», нарощування обсягів постачання олійних, зернових культур, а також налагодження постачання курячого м’яса та яєць.

Сторони також домовилися про організацію виробництва екологічно чистих продуктів харчування, розвиток туризму, стажування та обмін спеціалістами.

Довідка УНІАН. Тернопільська область підписала міжнародні угоди про співробітництво в різних напрямках з шістьома країнами: Польщею, Румунією, Білоруссю, Литвою, Сербією та В’єтнамом.