У Тернополі п'яний поліцейський в'їхав в кучугуру снігу на службовому авто
П'яний водій в'їхав на поліцейському авто в кучугуру снігу.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, інцидент стався учора 21 листопада близько 20 год на перехресті вулиць Збаразька-Злуки-Текстильна.
Водій Skoda Oktavia, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заїхав у кучугуру снігу. Очевидці зателефонували на службу 102 і повідомили про цей випадок. Патрульні відразу виїхали на місце події.
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Усі ознаки вказували на те, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували йому пройти освідчення на місці, драгер показав 3 проміле алкоголю в крові, що в 15 разів перевищує допустиму норму.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння).
За даними «Автомайдану», п’яним їхав водій начальника карного розшуку.