У Тернополі п'яний поліцейський в'їхав в кучугуру снігу на службовому авто

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, інцидент стався учора 21 листопада близько 20 год на перехресті вулиць Збаразька-Злуки-Текстильна.

Водій Skoda Oktavia, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заїхав у кучугуру снігу. Очевидці зателефонували на службу 102 і повідомили про цей випадок. Патрульні відразу виїхали на місце події.

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Усі ознаки вказували на те, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували йому пройти освідчення на місці, драгер показав 3 проміле алкоголю в крові, що в 15 разів перевищує допустиму норму.

На водія патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння).

За даними «Автомайдану», п’яним їхав водій начальника карного розшуку.