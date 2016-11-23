На Тернопільщини до 5 років позбавлення волі засудили двох осіб, які відправляли людей у трудове рабство у Росію
18:45, 23 листопада 2016Тернопіль
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відповідний вирок виніс учора Тернопільський міськрайонний суд.
tem.te.court.gov.ua
Було доведено, що уродженець Закарпаття із спільницею шукали людей із скрутним матеріальним становищем та пропонували їм високооплачувану роботу в тепличному господарстві, обіцяючи належні умови проживання, харчування та зарплату на рівні 500-1 тис. доларів.
Згодом людей відвозили в Краснодарський край Російської Федерації, де в них одразу забирали паспорти та мобільні, поміщали в бараки і забороняли виходити за межі виробництва. Жили робітники в жахливих умовах, а працювали безкоштовно.
Чоловіка і жінку, які постачали трудових рабів, викрили восени 2014 року правоохоронці Тернопільщини.
Щодо зловмисників було відкрито кримінальне провадження за торгівлю людьми.
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