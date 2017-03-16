На Тернопільщині вчергове виявили несанкціонований скид львівського сміття.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до Монастириського відділення поліції надійшло повідомлення від міської ради про те, що на місцевому сміттєзвалищі виявлено відходи, найімовірніше, львівського походження.

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Поліцейські дійсно виявили кількість сміття, серед якого були товарні чеки з крамниць Львова. Припускають, що відходи були привезені вантажівкою марки «ГАЗ» чи «КамАЗ» в період з вечора 10 березня до ранку 13 березня, адже в інші дні на території сміттєзвалища перебував охоронець.

Даний факт внесено до журналу єдиного обліку. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня голова Тернопільської ОДА Степан Барна доручив правоохоронцям, керівникам РДА та керівникам громад посилити контроль за пересуванням сміттєвозів та не допустити завезення в область сміття зі Львова.

Зумовлене його доручення було тим, що в Малашівцях та поблизу Зборова було виявлено несанкціоновано скинути сміття з чеками з львівських магазинів.

У лютому громадська рада при ТОДА відхилила прохання мерії Львова щодо захоронення сміття на території Тернопільщини.

8 березня у Тернополі поліція виявила дві фури із львівським сміттям, які поверталися з Полтавщини, де їм завадили викинути вантаж. Поліцейські змусила водіїв виїхати за межі області.