У Тернополі представники охоронної фірми побили місцевого громадського активіста

У Тернополі представники харківської охоронної фірми побили місцевого громадського активіста.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався 22 квітня близько 21 год в одному з готельних комплексів Тернополя.

Встановлено, що внаслідок конфлікту між громадським активістом-учасником бойових дій та представниками охоронної фірми, які приїхали на Тернопільщину на запрошення керівництва агрохолдингу "Мрія", тернополянин отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійні рани чола, обличчя та інших частин тіла.

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Потерпілого швидка допомога доправила до лікарні.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 ч. 2 ККУ (хуліганство).

Учора ввечері громадські активісти зібралися під стінами Тернопільської ОДА з вимогами до керівників краю та поліції зробити усе можливе, аби порушники відповіли за скоєне.

Начальник ГУНП області Олександр Богомол запевнив присутніх, що розслідування у даній справі триватиме відкрито, пообіцяв інформувати про його хід, при цьому закликав тернополян зберігати спокій, не порушувати громадський порядок і не вчиняти радикальних протиправних дій.