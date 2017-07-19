У Тернопільській області згорів автомобіль

На Тернопільщині згорів автомобіль. Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні ДСНС в Тернопільській області, сьогодні о 02.09 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу автомобіля Volkswagen у селі Куряни Бережанського району.

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О 02.29 вогонь рятувальники локалізували, а о 02.36 загорання повністю ліквідували.

Недопущено перекидання полум'я на будівлю, що знаходилася поблизу.