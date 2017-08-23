У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня Державного Прапора.

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Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході, який відбувся на Театральному майдані, взяли керівники області та міста, представники громадськості та силових структур області, духовенство.

Розпочалися урочистості із спільної молитви.

«Сьогодні символічна дата, котра непросто далася нашим поколінням у досягненні незалежності нашої держави і того, що ми сьогодні можемо піднімати синьо-жовтий стяг над містами України. Багато поколінь, борців, воїнів Українських січових стрільців, Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської Армії, політв’язнів, а сьогодні – воїнів українсько-російської війни віддають життя за те, щоб ми мали свою незалежну державу. Тому, я не можу не відзначити важливість цих кроків, які ми сьогодні робимо разом у Тернопільській області щодо відновлення Збройних сил України, щодо внеску кожного тернополянина у захист територіальної цілісності України», – сказав під час виступу голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він додав, що відроджена 44-та тернопільська артилерійська бригада, в якій служать понад 3 тис. військовослужбовців, є свідченням розвитку армії не тільки в Україні, а й у Тернопільській області.

«Я хотів би окремо подякувати всім військовослужбовцям Збройних сил України, 44-ої артилерійської бригади, Національній гвардії, Державній фіскальній службі, батальйону «Тернопіль», Національній поліції, спецпідрозділу Служби безпеки, а також обласному військовому комісаріату за те, що до сьогодні хлопці всіх цих військових з’єднань несуть почесне ім’я захисника України. Це перший виклик, зроблений перед нами, бо сьогодні нашим пріоритетом є захист нашої Держави, її збереження і наша спільна перемога над ворогом. Водночас, сьогодні маємо пам’ятати кожного із 92 Героїв з Тернопільщини, які віддали свої життя за наше право жити на мирній землі, і які стали символами незалежності України», – наголосив Барна.

Після урочистих привітань над головною площею міста підняли синьо-жовтий стяг.

Далі учасники заходу поклали квіти до пам’ятників визначним постатям, які боролися за єдину соборну Україну.

Завершилися ж урочистості військовим маршем.