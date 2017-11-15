На Тернопільщині передано до суду справу лікаря, який налагодив збут серед наркозалежних сильнодіючих ліків

На Тернопільщині передано до суду провадження щодо лікаря та його спільниці, які налагодили збут серед наркозалежних сильнодіючих ліків. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у 2015 році співробітники управління протидії наркозлочинності отримали оперативну інформацію про те, що жителька Чорткова реалізовує у Тернополі медичні препарати Соннат і Димедрол – таблетки, що підсилюють дію наркотиків, відпускаються тільки за рецептами в обмеженій кількості.

Невдовзі правоохоронці встановили, що до кримінального збагачення причетний 51-річний лікар загальної практики районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Спочатку медик лише продавав 45-річній жительці села Швайківці рецепти та медикаменти, а згодом й сам почав торгувати таблетками.

Встановлено, що медик виписував рецепти на пацієнтів, до амбулаторних карток котрих мав доступ. При цьому пацієнти про це навіть не здогадувалися.

Під час санкціонованого обшуку в лікаря було знайдено та вилучено майже 1 тис. таблеток препаратів Соннат та Димедрол. У будинку спільниці, окрім 50 таблеток сильнодіючих медичних препаратів, було знайдено макову соломку, опій та посуд для виготовлення наркотиків.

Загальна вартість вилучених медичних препаратів за цінами «чорного ринку» становила майже 100 тис. грн.

Медичного працівника звинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинений повторно, в особливо великих розмірах). Його спільниця понесе покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст.321 КК України (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинене повторно) та ч.3 ст. 309 КК України (незаконне придбання, зберігання та виготовлення наркотичних засобів, без мети збуту, в особливо великих розмірах).