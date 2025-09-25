Уже в листопаді 2025 року пасажири Ryanair більше не зможуть завантажувати і роздруковувати паперові посадкові талони.

Ірландський лоукостер Ryanair остаточно перейде на цифрові посадкові талони на літаки з 12 листопада 2025 року, тобто на тиждень пізніше раніше запланованої дати, 3 листопада.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, це означає, що з 12 листопада пасажири Ryanair більше не зможуть завантажувати і роздруковувати паперові посадкові талони. Замість цього їм необхідно буде використовувати цифровий посадковий талон, створений у додатку myRyanair, під час реєстрації на рейс Ryanair.

В авіакомпанії зазначають, що майже 80% із понад 206 мільйонів пасажирів Ryanair уже використовують цифрові посадкові талони.

"Щоб забезпечити плавний перехід на повністю цифрові посадкові талони для наших клієнтів, ми почнемо його з середи, 12 листопада, коли зазвичай спостерігається невелике затишшя в подорожах після напруженого періоду міжсезоння. Перехід Ryanair на повністю цифрові посадкові талони означає швидший, зручніший та екологічніший процес подорожей для наших клієнтів завдяки нашому кращому у своєму класі застосунку "myRyanair", де пасажири також зможуть скористатися корисними функціями, такими як замовлення місця та інформація про рейс у режимі реального часу", – заявила директорка з маркетингу Ryanair Дара Бреді.

Варто зазначити, що далеко не всі мандрівники оцінили це нововведення. Деякі особливо незадоволені навіть закликали бойкотувати Ryanair.

Як раніше повідомляв УНІАН, найбільший в Європі бюджетний перевізник наразі активно скорочує рейси до країн, де, на його думку, занадто високі податки і збори в аеропортах. Зокрема, під удар потрапили міста Іспанії, Австрії та Німеччини.

Водночас Ryanair розширюється в країнах із більш лояльною політикою. Серед них – Португалія, Албанія, Швеція, Угорщина та Італія.

