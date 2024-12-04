Одна з головних причин нещасних випадків з туристами в горах – недооцінка складності маршруту та переоцінка власних сил.

Щорічно взимку в Україні зростає кількість трагічних інцидентів з туристами в Карпатах, які губляться в горах або ж навіть замерзають там насмерть. Причому після початку повномасштабної російської війни до "загублених" звичайних відпочивальників додались ще й ухилянти, які намагаються через гори втекти за кордон.

"З початку 2024 року гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС України врятували 579 людей, які заблукали в горах. Крім того, 283 туристам надали домедичну допомогу. На жаль, за 11 місяців у горах загинули 18 людей", – повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий.

В очікуванні зимового туристичного сезону в Карпатах, в ДСНС нагадали, з якими небезпеками мандрівники найчастіше стикаються в горах та як себе вберегти від халепи.

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За словами рятувальників, найчастіше нещасні випадки з туристами в горах трапляються з таких причин:

недооцінка складності маршруту та переоцінка власних сил

недостатня підготовка до мандрівки (відсутність необхідного спорядження, погане планування)

нехтування прогнозами погоди і попередженнями синоптиків

спуск на лижах чи сноубордах поза межами визначених трас

При цьому в ДСНС зауважили, що уникнути небезпеки в горах можна, слідуючи низки простих правил.

"Дотримуйтесь порад фахівців щодо правил безпеки під час мандрівок у гори, обов'язково розраховуйте свої сили, зважайте на прогноз погоди та реєструйтеся у мобільному застосунку "Порятунок в горах" або "Порятунок". Пам'ятайте, відповідальність за власну безпеку починається з вас самих", – наголосив Хорунжий.

Зокрема, туристам радять обирати маршрути відповідно до своїх фізичних можливостей і підготовки, причому планувати їх слід заздалегідь, також маючи запасний план на випадок непередбачених ситуацій.

Для походу взимку варто обирати теплий одяг яскравого кольору, щоб вас було добре помітно на снігу. Також варто потурбуватися про GPS-навігатори, офлайн-карти, аптечку, достатній запас води та їжі.

При цьому перед відправкою в гори варто обов'язково повідомити про свої плани місцеву пошуково-рятувальну службу, зокрема, використовуючи мобільні застосунки "Порятунок в горах" або "Порятунок", а також когось зі своїх рідних чи власників готелю/садиби, де ви зупинилися на ніч.

Якщо ви все ж заблукаєте в горах, варто дотримуватися наступних правил:

заспокоїтися та спробувати знайти стежку, струмок чи потік, які обов'язково виведуть до населених пунктів

щойно з'явиться зв'язок, зателефонувати до Служби порятунку (101 або 112), та надати максимум деталей про маршрут

уникати стрімких схилів, аби не спричинити лавину

якщо ви не встигнете вибратися до настання ночі, потрібно створити укриття у снігу, при цьому категорично забороняється засинати, щоб уникнути переохолодження

Як повідомляв УНІАН, раніше в Держтуризму назвали основні правила безпеки подорожей під час війни.

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