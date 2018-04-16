На Харківщині пожежею знищена пам’ятка культурної спадщини Садиба Шидловських

Складність в ліквідації цієї пожежі полягала у досить тривалому часі вільного горіння, оскільки пожежу помітили не відразу.

У Харківській області внаслідок пожежі знищена пам’ятка культурної спадщини національного значення Садиба Шидловських.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Харківській області, 16 квітня о 00:01 на номер «101» надійшла інформація про пожежу у нежитловій будівлі колишнього Старомерчицького технікуму ветеринарної медицини, що ліквідований у 1997 році і з того часу дана будівля не експлуатувалася.

За відомостями ДСНС, на місце виклику прибули чергові караули 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Люботина та 59-ї частини з Валки. Всього чотири оперативні відділення на автоцистернах у складі 20 рятувальників.

По прибуттю рятувальників на місце візуально спостерігалося горіння даху, перекриття та частини приміщень другого поверху будівлі на загальній площі приблизно 550 кв м. Складність в ліквідації цієї пожежі полягала у досить тривалому часі вільного горіння, оскільки пожежу помітили не відразу. Перекриття та перегородки у будівлі були дерев’яними, покрівля виконана з металевих листів по дерев’яним конструкціям, сходові марші також дерев’яні. Крім того, там не існувало ані внутрішнього, ані зовнішнього протипожежного водогону.

Рятувальники локалізували вогонь о 5:00. Перекриття та дах під впливом вогню зруйнувалися. Наразі гасіння пожежі продовжується. Причина її виникнення встановлюється. Загиблих та травмованих не виявлено.

Довідка УНІАН. Споруда колишнього Старомерчицького технікуму ветеринарної медицини збудована в 1776-1778 роках як Садиба Шидловських, входила до складу Палацево-паркового комплексу Старомерчицької пам’ятки культурної спадщини національного значення і знаходилась за адресою: Харківська область, Валківський район, селище Старий Мерчик, пров. Театральний.