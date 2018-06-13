Житель Херсонщини організував музей старовинних артефактів на власному подвір’ї (відео)

15:02, 13 червня 2018
Новини туризму
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Музей старовинних артефактів - на власному подвір’ї. Житель Херсонщини назбирав цінностей, вік яких сягає п’яти тисячі років, та перетворив своє обійстя на інтерактивний музей.

Від кам’яних наконечників до козацької зброї - в цьому музеї все можна не тільки побачити, але й помацати. За гіда - сам господар.

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Теги: #музей#Херсонщина