Житель Херсонщини організував музей старовинних артефактів на власному подвір’ї (відео)

Від кам’яних наконечників до козацької зброї - в цьому музеї все можна не тільки побачити, але й помацати.

Житель Херсонщини перетворив власне подвір’я на музей старовинних артефактів. Про це розповідається у сюжеті ТСН. Читайте такожНа вихідні до Львова: про які місця не знає пересічний турист Музей старовинних артефактів - на власному подвір’ї. Житель Херсонщини назбирав цінностей, вік яких сягає п’яти тисячі років, та перетворив своє обійстя на інтерактивний музей. Від кам’яних наконечників до козацької зброї - в цьому музеї все можна не тільки побачити, але й помацати. За гіда - сам господар.

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