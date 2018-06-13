Житель Херсонщини організував музей старовинних артефактів на власному подвір’ї (відео)
15:02, 13 червня 2018Новини туризму
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Від кам’яних наконечників до козацької зброї - в цьому музеї все можна не тільки побачити, але й помацати.
Житель Херсонщини перетворив власне подвір’я на музей старовинних артефактів.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Музей старовинних артефактів - на власному подвір’ї. Житель Херсонщини назбирав цінностей, вік яких сягає п’яти тисячі років, та перетворив своє обійстя на інтерактивний музей.
Від кам’яних наконечників до козацької зброї - в цьому музеї все можна не тільки побачити, але й помацати. За гіда - сам господар.
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