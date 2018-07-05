Wizz Air анонсував запуск рейсів з Києва до Брюсселя та Парижа

Дата запуску нових маршрутів наразі не повідомляється.

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск авіарейсів з Києва (Жуляни) до Брюсселя (Бельгія) та Парижа (Франція).

Про це йдеться в новинній розсилці авіакомпанії від 5 липня 2018 року.

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«Ми пропонуємо вам нові варіанти для подорожей із Києва (Україна) незабаром! Наші найновіші додані напрямки WIZZ із Києва включають: Дортмунд, Меммінген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове та Копенгаген», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, якщо до Дортмунд, Меммінген та Копенгагена Wizz Air вже літає з Києва, то до Брюсселю та Парижа – рейсів ще не було.

При цьому слід зауважити, дата запуска нових маршрутів наразі не повідомляється і на сайті авіакомпанії продаж квитків за ними ще не розпочато.

Також в повідомленні анонсували запуск ще одного нового напрямку – з румунського Клуж-Напоки до англійського Бірмінгема.

Наразі Wizz Air виконує рейси з трьох українських міст – Києва, Харкова і Львова – до низки європейських міст.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, нещодавна авіакомпанія Wizz Air оголосила про нові правила перевезення ручної поклажі.