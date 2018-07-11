В аеропорту "Бориспіль" аварійно приземлився літак (відео)

У двигун літака потрапив птах.

В аеропорту "Бориспіль" об 11:07 здійснив аварійну посадку рейс авіакомпанії Anda Air за маршрутом Київ – Анталія.

Про це з посиланням на прес-службу туроператора Join UP!, на замовлення якої здійснював політ, передає ТСН.

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Причина - потрапляння птаха в двигун літака. Літак вилетів із аеропорту "Київ" о 09:09 із туристами. "Посадка виконана успішно. Попередньо Київ – Анталія рейс перенесений на 14:30 після того, як буде проведене технічний огляд літака. Туристам на період очікування туроператор Join UP! забезпечує напої та харчування", - йдеться у заяві компанії.

Через інцидент буде перенесено низку рейсів. Зокрема, SSV2086 Анталія – Вінниця (перенесений на 17:30), SSV2085 Вінниця – Анталія (перенесений на 21:00), SSV2078 Анталія – Кривий Ріг (перенесений на 00.30 12 июля), SSV2077 Кривий Ріг – Анталія (перенесений на 03:55 12 июля), SSV 2262 Анталія – Київ (перенесений на 07:40 12 июля).

Туристам запропонували проживання та харчування в готелях за рахунок компанії. Туроператор готовий виплатити компенсацію у разі звернення.

У свою чергу, прес-служба "Борисполя" підтвердила інформацію про вимушену посадку рейсу. Зазначається, що екіпаж прийняв відповідне рішення в небі над Одесою.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня о 20:40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу столичного аеропорту. На борту перебувало 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав.