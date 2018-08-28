Аеропорт «Львів» повідомив про чергові багатогодинні затримки авіарейсів

Причинами багатогодинних затримок рейсів стали відсутність резервного літака і відпочинок екіпажу.

Міжнародний аеропорт «Львів» повідомив про затримку сьогодні, 28 серпня, чотирьох рейсів двох авіакомпаній з Туреччини до Львова і зі Львова до Туреччини, а також з Італії до Львова і зі Львова до Італії.

Читайте такожУкраїнські туристи знову застрягли в аеропорту Анталії – на цей раз через зламаний літак

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту «Львів», рейс AUI5364 Анталія (Туреччина) – Львів, авіакомпанії МАУ, затримується з прильотом до 14:00 (за планом 09:30).

Рейс AUI5363 Львів - Анталія затримується з вильотом до 15:50 (за планом 10:25).

«Причина затримки: відсутність резервного літака з технічних причин», - зазначається у повідомленні.

За інформацією прес-служби, рейс EG223 Мілан (Бергамо) (Італія) – Львів, авіакомпанії Ernest, затримується сьогодні з прильотом до 14:20 (за планом 09:40). Рейс EG278 Львів - Неаполь (Італія) затримується з вильотом до 15:00 (за планом 10:25).

Як зазначається у повідомленні прес-служби аеропорту, причиною затримки є «відпочинок екіпажу».

Зазначимо, з самого початку літнього туристичного сезону 2018 року українські туристи стикнулися із масовими затримками авіарейсів. Люди були вимушені годинами, а інколи навіть по кілька днів, чекати вильоту в аеропортах - як в Україні, так і за кордоном, головним чином, на найбільш популярних напрямках.