У Києві біля метро з'явився бронзовий міні-грамофон, і він звучить (фото, відео)

Міні-грамофон грає гімн Києва.

У Києві біля станції метро Площа Льва Толстого з'явилася бронзова міні-скульптура - київський грамофон. І він програє музику.

Як повідомляється на сторінці Facebook автора проекту "Шукай" Юлії Бевзенко, міні-грамофон розташований на вулиці Рогнідинській, 2. Якщо на нього натиснути він грає пісню "Як тебе не любити, Києве мій!", яка з 2014 року є офіційним гімном столиці України.

Раз в місяць в рамках проекту "Шукай", десь в Києві з'являються популярні чи маловідомі символи Києва. Це вже десята скульптура.

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У Києві, грамофони з'явилися у продажу в 1902 році в магазині під назвою Депо музичних інструментів Р. В. [Генріха Ігнатовича] Індржишека. У 1909 році за підтримки німецької фірми Інтернаціональ Екстра Рекорд і її голови Ернеста Гессе, Індржишек відкрив на Хрещатику студію звукозапису, а в 1911 році на Шулявці відкрився завод грамплатівок і грамофонів під назвою Екстрафон. Восени того ж року в магазині Індржишека пройшов перший розпродаж пластинок українського виробництва.